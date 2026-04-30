МИД РФ: политика США была направлена на подрыв нацбезопасности России

ООН, 30 апреля. /ТАСС/. Москва приостановила свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), так как имела все основания сделать вывод, что США вели политику по подрыву национальной безопасности России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
«Что касается приостановления Россией участия в ДСНВ, [то] у России имелись все основания констатировать, что политика США была направлена на подрыв нашей национальной безопасности, что прямо противоречит закрепленным в преамбуле Договора [о] СНВ фундаментальным принципам и пониманиям, на которых зиждился этот договор. Фактически произошло коренное изменение обстоятельств по сравнению с существовавшими на момент заключения ДСНВ, что послужило основанием для решения о приостановлении действия договора, — сказал дипломат в ответном слове на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. — Кроме того, еще до приостановки ДСНВ Вашингтон существенным образом нарушал центральные положения этого документа о количественных ограничениях на соответствующие вооружения. Это лишь только две причины, по которым был приостановлен договор».
Белоусов отметил, что еще в сентябре 2025 года, до истечения срока действия ДСНВ, президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о проявлении сдержанности в ядерной сфере, в рамках которой Москва и Вашингтон придерживались бы в течение года установленных документом ограничений на стратегические вооружения.