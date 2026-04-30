МИД РФ: политика США была направлена на подрыв нацбезопасности России

«Что касается приостановления Россией участия в ДСНВ, [то] у России имелись все основания констатировать, что политика США была направлена на подрыв нашей национальной безопасности, что прямо противоречит закрепленным в преамбуле Договора [о] СНВ фундаментальным принципам и пониманиям, на которых зиждился этот договор. Фактически произошло коренное изменение обстоятельств по сравнению с существовавшими на момент заключения ДСНВ, что послужило основанием для решения о приостановлении действия договора, — сказал дипломат в ответном слове на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. — Кроме того, еще до приостановки ДСНВ Вашингтон существенным образом нарушал центральные положения этого документа о количественных ограничениях на соответствующие вооружения. Это лишь только две причины, по которым был приостановлен договор».