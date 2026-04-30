В Багдаде рядом с посольством США сбили беспилотник

Ранее сообщалось, что американская военная база Виктория в районе Багдада подверглась атаке. Об этом информировало иранское агентство Tasnim, не уточнив, кто нанёс удар. Объект находится рядом с международным аэропортом иракской столицы, который тоже попал под обстрел.