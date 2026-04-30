В Багдаде рядом с посольством США сбили беспилотник

Разведывательный беспилотный летательный аппарат сбили рядом с посольством США в Багдаде. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в иракских службах безопасности.

Источник: Life.ru

Беспилотник выполнял разведывательный полёт вблизи дипломатической миссии. Способ, которым его сбили, сразу не установили. Посольство США и иракские системы противовоздушной обороны привели в боевую готовность.

«Беспилотный летательный аппарат, выполнявший разведывательный полёт вблизи посольства США в Багдаде, был сбит», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американская военная база Виктория в районе Багдада подверглась атаке. Об этом информировало иранское агентство Tasnim, не уточнив, кто нанёс удар. Объект находится рядом с международным аэропортом иракской столицы, который тоже попал под обстрел.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
