Власти Окленда установят баррикады для борьбы с уличной проституцией

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Власти города Окленд в американском штате Калифорния приняли решение установить баррикады на улицах города для борьбы с процветающей уличной проституцией, сообщает издание New York Post.
«Власти города Окленд надеются, что новая пилотная программа по установке временных баррикад на боковых улицах… где процветает торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, поможет обуздать уличную проституцию», — пишет издание.
Идея властей заключается в том, чтобы перекрыть отдаленные от центра улицы города и вытеснить незаконную деятельность на главную магистраль, где с нелегальным контингентом активно работает полиция.
По информации издания, инициатива уже столкнулась с критикой — от жалоб на то, что люди больше не смогут парковаться, до предположений, что вместо установки ограждений властям следовало бы больше заниматься социальной работой с населением.