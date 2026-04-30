Власти Окленда установят баррикады для борьбы с уличной проституцией

Властям Окленда в США приходится ставить баррикады для борьбы с проституцией.

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Власти города Окленд в американском штате Калифорния приняли решение установить баррикады на улицах города для борьбы с процветающей уличной проституцией, сообщает издание New York Post.

«Власти города Окленд надеются, что новая пилотная программа по установке временных баррикад на боковых улицах… где процветает торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, поможет обуздать уличную проституцию», — пишет издание.

Идея властей заключается в том, чтобы перекрыть отдаленные от центра улицы города и вытеснить незаконную деятельность на главную магистраль, где с нелегальным контингентом активно работает полиция.

По информации издания, инициатива уже столкнулась с критикой — от жалоб на то, что люди больше не смогут парковаться, до предположений, что вместо установки ограждений властям следовало бы больше заниматься социальной работой с населением.

