Кадыров назвал поддержку Путина на предстоящих выборах главы Чечни честью

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал поддержку президентом России Владимиром Путиным его кандидатуры на предстоящих выборах в регионе высокой честью и большой ответственностью.
«Мне очень приятно, что наш президент поддержал мою кандидатуру на предстоящих выборах главы ЧР. Для меня это высокая честь и огромная ответственность перед нашим народом и всей Россией», — написал он в Telegram-канале.
Кадыров подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы оправдать это доверие и продолжить курс на развитие и процветание региона.
29 апреля президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Глава республики сообщил, что в спецоперации принимают участие более 70 тыс. чеченцев.
Президент, в свою очередь, поблагодарил всех чеченцев за помощь в СВО.