В МИД РФ прокомментировали идею передачи ядерного оружия Киеву

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщили, что Лондон и Париж активно работают над предоставлением Киеву ядерной бомбы и средств доставки. По имеющейся у СВР информации, речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.