В МИД РФ прокомментировали идею передачи ядерного оружия Киеву

ООН, 30 апреля. /ТАСС/. Изучение некими силами в Великобритании и Франции возможности передачи Украине элементов ядерного оружия переходит все мыслимые границы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.
«Это переходит все мыслимые границы», — сказал он в ходе своего выступления.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщили, что Лондон и Париж активно работают над предоставлением Киеву ядерной бомбы и средств доставки. По имеющейся у СВР информации, речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.