Марочко: освобождение Новодмитровки создает угрозу окружения ВСУ

Военный эксперт отметил, что освобождение населенного пункта позволит окружить группировку противника в Константиновке.

ЛУГАНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Освобождение российской армией Новодмитровки создает угрозу окружения всей группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящейся в Константиновке ДНР. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо освобождения Новодмитровки в ДНР — это очень важная стратегическая победа наших вооруженных сил, поскольку это создает большую угрозу окружения всей константиновской группировки украинских боевиков», — сказал он.

Военный эксперт отметил, что наступление армии РФ в западном направлении от Новодмитровки чревато для противника в Константиновке.

Об освобождении Новодмитровки в ДНР в Минобороны РФ сообщили 29 апреля.