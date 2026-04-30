Средняя зарплата у производителей табачных изделий составляет 355 тысяч рублей

Производители табачных изделий возглавили рейтинг самых высоких средних зарплат в России за февраль 2026 года. Их доход в месяц составил почти 355 тыс. рублей.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анализ сведений Федеральной службы государственной статистики.
Так, средняя заработанная плата в феврале 2026 года в данной отрасли составила 354 971 рублей.
Кроме того, средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей за этот же период времени была зафиксирована в сферах добычи нефти и природного газа, деятельности воздушного и космического транспорта, в области информации и связи, а также в финансовой и страховой сферах.
Ранее сообщалось, что средний размер заработанной платы в феврале 2026 года в России составил 103 900 рублей.
Также поступала информация, что в России средние зарплаты руководителей достигли 178 тыс. рублей, увеличившись за десять лет почти в три раза.