В Кремле рассказали о сроках перемирия ко Дню Победы: что известно

Конкретные сроки перемирия, приуроченного ко Дню Победы, будут официально объявлены позднее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Они будут объявлены», — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС о том, определены ли уже точные даты и время прекращения огня.
Ранее президент Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом сообщил о готовности России объявить перемирие на период празднования Дня Победы.
В свою очередь глава Белого дома поддержал эту инициативу. Он отметил историческое значение праздника как символа победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова принять иностранных гостей на мероприятия 9 Мая. Ряд зарубежных лидеров уже выразили намерение присутствовать на праздновании Дня Победы. Путин 9 мая проведет личные встречи с иностранными политиками.