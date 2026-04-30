Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ-2026

Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ-2026.

«Организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к сдающим и их вещам. При срабатывании металлоискателя организатор предложит участнику экзамена добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему», — передаёт РИА Новости.

Согласно документу ведомства школьники должны добровольно сдавать все вещи перед сдачей экзамена. Уточняется, что в случае отказа сдать запрещённую вещь будет составлен акт о недопуске участника ЕГЭ в пункт проведения экзамена.

Ранее в Госдуме предложили разрешить брать антистресс-игрушки и талисманы на ЕГЭ.

RT между тем рассказал о новых правилах, изменениях в предметах, минимальных баллах и расписании ЕГЭ-2026.