Торжество пенальти и VAR: «Атлетико» и «Арсенал» разошлись миром в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

«Атлетико» и «Арсенал» разошлись миром в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. До перерыва команды действовали на встречных курсах и обменялись несколькими опасными моментами. Однако в самом конце тайма Виктор Дьёкереш заработал пенальти за фол Давида Ганцко и сам его реализовал. На 56-й минуте мадридцы восстановили равновесие также с одиннадцатиметрового, назначенного за попадание мяча в руку Бена Уайта. В концовке арбитр снова указал на точку в штрафной хозяев. На этот раз Ганцко сбил Эберечи Эзе, но после просмотра повтора судья изменил своё решение.
Противостояние «Атлетико» и «Арсенала» смело можно сравнить с битвой двух раненых хищников. Изучая результаты команд весной, сложно было поверить в то, что они вообще прошли так далеко в главном еврокубке.
Мадридцы потерпели семь поражений в девяти последних матчах во всех соревнованиях. Особенно удручало положение дел в Примере, где они, начиная с 22 марта, одержали всего одну победу и уступили даже аутсайдерам — «Севилье» и «Эльче». Вдобавок подопечные Диего Симеоне в финале Кубка Испании сенсационно оказались слабее «Реал Сосьедад». Самое страшное, что не работала хвалёная оборона — на этом отрезке коллектив пропустил 19 раз.
Хватало поводов для грусти и у поклонников лондонцев, которые вылетели из Кубка Англии и позволили «Манчестер Сити» обойти себя в таблице АПЛ, хотя лидировали с октября. Таким образом, завоевание ЛЧ оставалось едва ли не последним способом спасти сезон, пусть «канониры» в состоянии взять титул в Англии.
У хозяев же имелась дополнительная мотивация в виде разгрома от соперников на общем этапе. Тогда британский коллектив дома снял все вопросы во втором тайме, отличившись четырежды за 14 минут. По дублю оформили Габриэл Магальяйнс и Виктор Дьёкереш.
Однако о подобной результативности «Арсенала» весной нет и речи. В апреле он забил всего пять мячей в пяти встречах. Во многом это связано с травмами. Вот и к матчу на «Сивитас Метрополитано» гости подходили с огромными кадровыми проблемами.
Точно не мог помочь партнёрам Микель Мерино. Плюс под вопросом находилось участие Риккардо Калафьори, Эберечи Эзе, Кая Хаверца и Юрриена Тимбера. Причём немец только недавно вернулся в строй, но вынужден был попросить замену по ходу противостояния с «Ньюкаслом» на выходных. В итоге лишь Калафьори и Эзе попали в заявку, но остались на скамейке, как и не готовый до конца Букайо Сака. В их отсутствие атакующую тройку сформировали Габриэл Мартинелли, Дьёкереш и Нони Мадуэке.
В свою очередь, Симеоне не досчитался Пабло Барриоса и Хосе Марию Хименеса. Зато Адемола Лукман и Давид Ганцко в теории могли появиться на поле. К счастью для хозяев, оба успели восстановиться. Нигериец занял место на левом краю полузащиты, а словак — в центре обороны. А на последнем рубеже расположился опытный Ян Облак, а не Хуан Муссо.
Многие опасались, что встреча в столице Испании получится полной противоположностью матчу между ПСЖ и «Баварией» накануне. На деле первый тайм вышел богатым на события, хотя болельщики стали свидетелями только одного гола.
Сначала инициативой владели «канониры». Они контролировали мяч на чужой половине и пытались растянуть оборону соперников. Те при потере перестраивались на схему с тремя центральными защитниками, и назад опускались все, кроме Хулиана Альвареса. Неудивительно, что именно «Арсенал» создал первый момент. Мадуэке прорвался к лицевой и выполнил подачу на дальнюю штангу. Однако Мартинелли не дотянулся до мяча, а подключившийся из глубины Пьеро Инкапье не попал в створ.
Постепенно подопечные Симеоне выровняли игру и сами упустили неплохой шанс. Активный Альварес из полукружия штрафной правой ногой выстрелил в дальний угол, а Давид Райя в красивом прыжке выручил одноклубников. Гости ответили быстрым контрвыпадом. Дьёкереш убежал от Маркоса Льоренте и сделал прострел под удар Мартину Эдегору. Датчанин мог открыть счёт, но ситуацию в великолепном подкате спас Джонни Кардозо.
Далее команды пытались поймать друг друга на контратаках, выйти из-под прессинга и найти свободные зоны. Удавалось это нечасто. Вспоминается лишь неточный выстрел Мадуэке издали и удар Альвареса головой выше после подачи с левого края.
Всё шло к тому, что до перерыва счёт не будет открыт, но незадолго до него английский коллектив заработал пенальти. Впервые в матче оппоненты допустили провал в середине защиты и поплатились за это. Ганцко позволил Дьёкерешу грамотно поставить себе корпус и вынужден был толкать его в спину на входе в штрафную. Судья сразу указал на точку. Облак угадал направление полёта мяча после удара шведа, но тот летел слишком сильно.
Симеоне отреагировал мгновенно: в раздевалке поменял сына Джулиана на Робена Ле Нормана и перестроился на схему с тремя центральными защитниками. Только Льоренте и Маттео Руджери теперь фактически выполняли роль вингеров.
Это сработало. Мадридцы увеличили давление на ворота соперников и вынудили соперника играть от обороны. В самом начале второго тайма равновесие едва не восстановил Альварес. После выстрела аргентинца с близкого стандарта мяч чуть не залетел в ближнюю девятку.
Зато успех коллективу принесло другое стандартное положение. На подаче углового мяч отлетел к Льоренте, который пробил слёту. Затем мяч отскочил от газона, попал в ногу Бену Уайту, а от неё отрикошетил в руку. Здесь Данни Маккели не указал на точку. Но, изучив повтор, поменял свой вердикт. Одиннадцатиметровый уверенно исполнил Альварес, отправивший мяч в левый от себя угол. Райя остался на месте.
Забив, хозяева вполне могли и вырвать победу. Моментов имелось достаточно. Особенно старался не слишком активный до того Антуан Гризманн. Воспользовавшись пасом Лукмана, француз с близкого расстояния направил мяч в дальний угол. «Арсенал» спасла перекладина. Спустя пару минут уже сам нигериец бил едва ли не с угла вратарской, но не попал в створ.
К чести Артеты, в сложный для гостей отрезок встречи наставник произвёл грамотные замены. В частности, полностью освежил линию атаки, бросив в бой Леандро Троссарда, Сака и Габриэла Жезуса. А чуть ранее на поле появился Эзе. Это помогло отодвинуть игру от своих ворот. Вдобавок мадридцы остались без получившего повреждение Альвареса.
И именно «канониры» в концовке едва не вырвали победу, заставив арбитра назначить третий одиннадцатиметровый. Причём виновником опять стал Ганцко. Свежий Эзе опередил словака в штрафной, и тот вместо мяча наступил форварду на голеностоп. Решение Маккели не вызывало сомнений.
Однако коллеги на VAR не согласились с нидерландцем и призвали его дополнительно изучить эпизод. После этого арбитр отменил пенальти, хотя на повторе тот казался стопроцентным. Возможно, рефери углядел симуляцию со стороны англичанина, но карточку ему не показал.
Из-за долгой паузы было добавлено целых семь минут, но команды словно согласились на ничью. Хотя имели по одному моменту. Сначала едва вышедший на замену Кристьян Москера из полукружия штрафной пробил под перекладину — Облак выручил партнёров. Затем мяч прошёл чуть выше после выстрела уже резервиста хозяев Науэля Молины.
Победа не досталась никому, а ничейный исход скорее оказался на руку «Арсеналу». «Атлетико» создал больше моментов, чего стоит попадание Гризманна в перекладину, но не сумел их реализовать. С другой стороны, у «канониров» отобрали спорный пенальти.