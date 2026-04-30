Путин: РФ следует букве и духу Договора о нераспространении ядерного оружия

Россия является ответственным участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и строго соблюдает букву, а также дух этого соглашения, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в своём заявлении.
Слова главы государства зачитал руководитель российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.
«Наша страна как ответственный участник и один из депозитариев ДНЯО неукоснительно следует его букве и духу», — сказано в заявлении Путина.
Он также обратил внимание, что при непростой обстановке в мире необходимо приложить дополнительные усилия для формирования условий, способствующих продвижению к миру, свободному от ядерного оружия. По словам президента, такие шаги следует делать, строго соблюдая принцип ненанесения вреда чьей-либо безопасности.
Глава государства отметил, что РФ как один лидеров в сфере ядерной энергетики готова развивать международное сотрудничество в ядерной энергетике со всеми участниками соглашения, заинтересованными в таком взаимодействии.
Напомним, в начале марта официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны Запада, которые имеют ядерное оружие, провоцируют гонку соответствующих вооружений. Она уточняла, что на этом фоне пройдёт конференция по рассмотрению действия ДНЯО.