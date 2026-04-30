В МИД РФ опровергли слухи о планах применить ядерное оружие на Украине

Он выступил на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия. Дипломат прокомментировал распространяемые оценки и публикации.
«Считаем необходимым опровергнуть беспочвенные спекуляции насчёт того, что в России якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия на Украине или угрожают его применением. Очевидно, что это делается специально с целью нагнетания антироссийской истерии», — сказал Белоусов.
Он подчеркнул, что Москва работает над снижением рисков конфронтации между ядерными державами. По его словам, такие столкновения могут привести к эскалации на более высокий уровень. Россия не заинтересована в усилении напряжённости.
Ранее Андрей Белоусов заявил, что возможная передача Украине элементов ядерного оружия переходит все мыслимые границы. Он отметил, что некие силы в Лондоне и Париже серьёзно обсуждали такую идею. Дипломат добавил, что режим нераспространения ядерного оружия сейчас вызывает опасения, а ДНЯО проходит серьёзные испытания на прочность. Россия в полном объёме выполняет обязательства по договору и выступает за его укрепление. При этом Москва не согласна с попытками принудить ядерные государства к отказу от такого оружия.
