«Нечто особенное»: в США сделали заявление после разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Отношения между лидерами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом стали особенными, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью Марио Навфалю на его YouTube-канале.
«Отношения между Трампом и Путиным — это нечто особенное. Похоже, они умеют общаться, даже не обращая внимания на шум, в основном, вокруг ошибок Трампа», — сказал он, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор между двумя лидерами.
По мнению Уилкерсона, этот разговор приблизил завершение украинского конфликта. На этом фоне Владимиру Зеленскому становится еще сложнее создавать иллюзию того, что у Киева дела идут хорошо, пояснил эксперт.
Накануне по инициативе Москвы состоялась беседа российского лидера с Трампа, которая продлилась более полутора часов.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. По его словам, главы государств согласились, что подстрекаемый европейцами глава киевского режима пытается затянуть конфликт.
Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул глава Белого дома, с Владимиром Зеленским гораздо сложнее иметь дело, чем с президентом России.