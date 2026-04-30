Военные США запросили гиперзвуковое оружие для ударов по Ирану, пишут СМИ

Bloomberg: военные США запросили гиперзвуковую ракету для ударов по Ирану.

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) запросило отправку гиперзвуковой ракеты Dark Eagle («Темный орел») на Ближний Восток для возможного применения против Ирана, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

«В заявке на развертывание войск этот шаг обосновывается тем, что Иран вывел свои пусковые установки за пределы досягаемости ракеты Precision Strike Missile — оружия, способного поражать цели на расстоянии более 300 миль (около 482 км — ред.)», — передает Блумберг.

Как утверждает источник агентства, решение по этому запросу еще не принято.

В случае одобрения запроса это станет первым развертыванием американской гиперзвуковой ракеты, хотя она до сих пор не признана полностью боеготовой, следует из материала агентства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше