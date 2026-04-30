WP: американский авианосец Gerald Ford в скором времени покинет Ближний Восток

Американский авианосец Gerald R. Ford в ближайшие дни покинет Ближний Восток и вернётся в США.

Как утверждает The Washington Post, судно нуждается в ремонте. Согласно статье авианосец находился в море 309 дней — рекордное время для современного американского авианосца.

При этом издание также отмечает, что возвращение судна в США приведёт к значительной потере огневой мощи страны, поскольку мирные переговоры между Соединёнными Штатами и Ираном «зашли в тупик».

«Эсминец USS Gerald R. Ford, находящийся в море уже 10 месяцев, остро нуждается в ремонте. Однако его уход снижает имеющиеся огневые возможности», — говорится в публикации.

Дата ухода авианосца с Ближнего Востока пока остаётся неясной. Сообщается, что, вероятно, корабль вернётся домой в Вирджинию примерно в середине мая.

Ранее в USA Today писали, что на авианосцах США на Ближнем Востоке наблюдаются проблемы с продовольствием.

Также поступала информация, что авианосец ВМС США George H.W. Bush прибыл в Индийский океан.

