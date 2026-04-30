Путин призвал создать условия для продвижения к миру без ядерного оружия

Президент России Владимир Путин заявил, что в непростой международной ситуации требуются условия с целью продвижения по пути построения мира без ядерного оружия. Заявление российского президента зачитал глава делегации РФ на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.