Источник рассказал, в каких странах вербуют наемников ВСУ

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. ВСУ из-за дефицита живой силы вербуют наемников в Венесуэле, Колумбии, Гондурасе, Мексике, Никарагуа и Панаме вне зависимости от наличия у кандидатов опыта военной службы, рассказал РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки наемников на Украину и Ближний Восток.
«(ВСУ — ред.) берут любого, у кого есть колумбийское, венесуэльское, мексиканское, гондурасское, никарагуанское или панамское гражданство. И не важно, есть ли у него опыт», — сообщил собеседник агентства.
Он пояснил, что такая ситуация обусловлена острой потребностью ВСУ в кадрах и нехваткой украинского личного состава.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как «пушечное мясо», становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.