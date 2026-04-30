Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник рассказал, в каких странах вербуют наемников ВСУ

РИА Новости: ВСУ вербуют наемников в шести латиноамериканских странах.

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. ВСУ из-за дефицита живой силы вербуют наемников в Венесуэле, Колумбии, Гондурасе, Мексике, Никарагуа и Панаме вне зависимости от наличия у кандидатов опыта военной службы, рассказал РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки наемников на Украину и Ближний Восток.

«(ВСУ — ред.) берут любого, у кого есть колумбийское, венесуэльское, мексиканское, гондурасское, никарагуанское или панамское гражданство. И не важно, есть ли у него опыт», — сообщил собеседник агентства.

Он пояснил, что такая ситуация обусловлена острой потребностью ВСУ в кадрах и нехваткой украинского личного состава.

Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как «пушечное мясо», становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше