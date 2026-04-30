Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нидерланды допустили попадание оружия к террористам РДК*

РИА Новости: посольство обвинило власти Нидерландов в безответственности.

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Голландские штурмовые винтовки C7NLD попали в руки воюющих на Украине террористов «Русского добровольческого корпуса»* в результате безответственной политики властей Нидерландов, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.

Ранее в интернете появились видеоролики, в которых утверждается, что боевики РДК* пользуются голландскими штурмовыми винтовками C7NL. Кабмин Нидерландов опубликовал, а затем удалил список своих ответов на депутатский запрос о возможном использовании этого оружия террористами. В ответах говорилось, что в Гааге не могут подтвердить эту информацию из-за «сложности проведения проверок в условиях боевых действий».

«Мы, конечно, видели данные сообщения, видели “застенчивые” ответы официальной Гааги, видели фотографии боевиков “РДК”*, позирующих с голландскими винтовками C7NLD, видели, как они вскидывали руки в нацистском приветствии», — сообщили в дипмиссии.

Российская сторона, как отметил собеседник агентства, не раз предупреждала Гаагу об опасности бесконтрольной передачи вооружений киевскому режиму, тесно связанному с различными радикальными элементами.

«Наше посольство указывало на высокие риски утечки оружия и его попадания в распоряжение откровенных неонацистов. Сегодняшняя реальность — это прямой результат безответственной политики королевства», — подчеркнули в посольстве РФ.

* Организация, признанная экстремистской на территории РФ.

Узнать больше по теме
Гаага: город власти, права и международных решений
Гаага — особое место на карте Европы. Хоть это и не столица в классическом смысле, но здесь принимают ключевые государственные и международные решения. Город давно ассоциируется с дипломатией и судами: собрали главную информацию о нем.
Читать дальше