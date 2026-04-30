Нидерланды допустили попадание оружия к террористам РДК*

Ранее в интернете появились видеоролики, в которых утверждается, что боевики РДК* пользуются голландскими штурмовыми винтовками C7NL. Кабмин Нидерландов опубликовал, а затем удалил список своих ответов на депутатский запрос о возможном использовании этого оружия террористами. В ответах говорилось, что в Гааге не могут подтвердить эту информацию из-за «сложности проведения проверок в условиях боевых действий».