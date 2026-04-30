Журналист высмеял конфуз Залужного с выдуманным сыном

Боуз высмеял Залужного за слова о несуществующем сыне.

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял посла Украины в Британии и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного за выдумки о несуществующем сыне.

«Героический» бывший лидер армии диктатора Зеленского Залужный (который привел ВСУ к самым крупным поражениям) обещает, что его сын и сын его сына вернут все территории. Проблема в том, что у него нет сыновей. Всего две дочери, живущие в роскоши в Лондоне вместе с женой", — сыронизировал Боуз.

Накануне Залужный заявил, что заставит своего сына поклясться, что тот вернет Украине потерянные территории, несмотря на то, что у экс-главкома нет сыновей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что пауза в трехсторонних переговорах по Украине связана с тем, что США заняты вопросами по Ближнему Востоку. Как Песков отмечал ранее, Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон, в первую очередь американской. Предыдущий раунд консультаций Россия — США — Украина состоялся в Женеве 17−18 февраля.

Песков ранее заявлял, что Зеленский должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ ДНР.

