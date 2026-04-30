ТАСС: потери в трех бригадах и двух полках ВСУ достигли критических цифр

ДОНЕЦК, 30 апреля. /ТАСС/. Минимум три бригады и два полка ВСУ понесли критические потери в Запорожской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«82-я, 92-я отдельные штурмовые бригады ВСУ, 61-я отдельная механизированная бригада ВСУ, а также 225-й и 475-й штурмовые полки противника в Запорожской области понесли просто критические потери, цифры критические», — сообщили в силовых структурах.
Большую часть потерь, как уточнили силовики, ВСУ понесли из-за ударов российской авиации и дальнобойных БПЛА.
