Марочко: освободив Новодмитровку, ВС РФ могут сжать кольцо вокруг Константиновки

ЛУГАНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Армия РФ может сжимать кольцо вокруг Константиновки в Донецкой Народной Республике после того, как взяла под контроль Новодмитровку в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что взятие Новодмитровки под контроль создает угрозу окружения всей группировки Киева, находящейся в Константиновке.
«Наши военнослужащие начали формировать своеобразный огневой мешок вокруг Константиновки и сжимать кольцо вокруг города. И, естественно, успехи в Ильиновке и в Новодмитровке лишь подтверждают мои убеждения о том, что в скором времени украинские боевики могут оказаться в оперативном окружении в населенном пункте Константиновка», — сказал он.
О том, что ВС РФ взяли под контроль Новодмитровку в ДНР в Минобороны РФ сообщили 29 апреля.