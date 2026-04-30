Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: освободив Новодмитровку, ВС РФ могут сжать кольцо вокруг Константиновки

Военный эксперт отметил, что ВСУ в скором времени могут оказаться в оперативном окружении в населенном пункте.

ЛУГАНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Армия РФ может сжимать кольцо вокруг Константиновки в Донецкой Народной Республике после того, как взяла под контроль Новодмитровку в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что взятие Новодмитровки под контроль создает угрозу окружения всей группировки Киева, находящейся в Константиновке.

«Наши военнослужащие начали формировать своеобразный огневой мешок вокруг Константиновки и сжимать кольцо вокруг города. И, естественно, успехи в Ильиновке и в Новодмитровке лишь подтверждают мои убеждения о том, что в скором времени украинские боевики могут оказаться в оперативном окружении в населенном пункте Константиновка», — сказал он.

О том, что ВС РФ взяли под контроль Новодмитровку в ДНР в Минобороны РФ сообщили 29 апреля.