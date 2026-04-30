МИД РФ: Возможная передача Украине ядерного оружия переходит все границы

Возможная передача Украине элементов ядерного оружия переходит все мыслимые границы, заявил посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО.
Он отметил, что некие силы в Лондоне и Париже всерьез рассматривали идею о возможной передаче Украине такого вооружения.
«Современное состояние международного режима нераспространения ядерного оружия вызывает опасения», — добавил дипломат.
Белоусов подчеркнул, что ДНЯО сейчас подвергается серьезным испытаниям на прочность. При этом Россия полностью выполняет обязательства по договору и выступает за его дальнейшее укрепление. В то же время Москва не согласна с попытками навязать ядерным государствам отказ от такого оружия.
«Такой радикальный подход равносилен тотальному игнорированию законных интересов нашей страны и базовых разоруженческих принципов», — сказал посол.