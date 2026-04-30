Подполье: на Украине не менее 80% случаев мобилизации проходят с нарушениями

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Как минимум 80% случаев мобилизации гражданского населения на Украине проходят с нарушениями, большинство из них связаны с применением насилия. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.
«Если в 2023-м украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец получил чуть больше 500 жалоб на произвол ТЦК (аналог военкомата — прим. ТАСС), то в 2025-м их было уже больше 6 тысяч. Причем эти цифры намеренно занижены и основаны на поступивших жалобах, которые подаются примерно в 15% случаев. По нашим же данным, не менее 80% всех случаев мобилизации проводятся с нарушениями, и большинство из них — не юридические, а именно силовые», — рассказал собеседник агентства.
С февраля 2022 года в стране была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.