Politico: советника Белого дома Грюнбаума отстранили от вопросов Украины и Ирана

Бывший советник Белого дома Джош Грюнбаум больше не будет участвовать в дипломатической работе по вопросам Украины и Ирана. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В январе 2025 года Джош Грюнбаум занимал должность комиссара Федеральной службы по закупкам. Однако через год он сопровождал спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

По информации собеседников издания, причиной отставки стали жесткий стиль работы и склонность к саморекламе. Господин Грюнбаум «заваливал чиновников звонками» и был чрезмерно сосредоточен на упоминании своего имени в СМИ, уточнил один из источников.

Теперь работа господина Грюнбаума будет ограничена исключительно вопросами сектора Газа в рамках его роли в Совете мира, созданного Дональдом Трампом.

