Чукотка лидирует по размеру средней пенсии в России

Чукотский автономный округ лидирует по размеру средней пенсии в России. Так, средний размер пенсионного обеспечения в регионе в марте 2026 года составил 42 015 рублей.
Об этом свидетельствуют данные Соцфонда, передаёт ТАСС.
Уточняется, что в других регионах России средний размер пенсии не превышает 40 тыс. рублей.
