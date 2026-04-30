Чукотка лидирует по размеру средней пенсии в России

Чукотский автономный округ лидирует по размеру средней пенсии в России. Так, средний размер пенсионного обеспечения в регионе в марте 2026 года составил 42 015 рублей.

Об этом свидетельствуют данные Соцфонда, передаёт ТАСС.

Уточняется, что в других регионах России средний размер пенсии не превышает 40 тыс. рублей.

Ранее главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков рассказал в беседе с RT, когда размер пенсии может увеличиться более чем в два раза.

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин также назвал категории россиян, которых ждёт увеличение пенсий в мае.