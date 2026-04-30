Пентагон заключил контракт на $1 млрд на производство РСЗО HIMARS

Пентагон сообщил о заключении контракта с американской оборонной корпорацией Lockheed Martin на сумму свыше $1 млрд на производство реактивных систем залпового огня HIMARS.
По информации ведомства, предельная сумма сделки составит $1 132 447 811. Ориентировочная дата завершения контракта — 30 апреля 2028 года.
В прошлом году Госдеп США одобрил продажу Тайваню систем HIMARS на $4 млрд.
В январе Пентагон подписал контракт на обслуживание истребителей F-16 на $235,5 млн.
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.