В Минтруде заявили об отсутствии планов нового повышения пенсионного возраста

Минтруд России заявил, что планов и намерений относительно потенциального изменения возраста выхода россиян на пенсию у ведомства нет.

По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, министерство не планирует повышать пенсионный возраст до и после 2028 года. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru» после обращения в ведомство с соответствующим вопросом.

«Никаких иных, отличных от предусмотренных действующим законодательством параметров возраста выхода на пенсию не обсуждается и не прорабатывается», — говорится в ответе министерства.

Ранее россиянам напомнили о праве на досрочную пенсию у многодетных матерей.

Сенатор Игорь Мурог между тем рассказал в беседе с RT, как работа в предпенсионном возрасте повлияет на размер выплат.