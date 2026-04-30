В Минтруде заявили об отсутствии планов нового повышения пенсионного возраста

Минтруд России заявил, что планов и намерений относительно потенциального изменения возраста выхода россиян на пенсию у ведомства нет.
По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, министерство не планирует повышать пенсионный возраст до и после 2028 года. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru» после обращения в ведомство с соответствующим вопросом.
«Никаких иных, отличных от предусмотренных действующим законодательством параметров возраста выхода на пенсию не обсуждается и не прорабатывается», — говорится в ответе министерства.
