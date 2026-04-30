«Без излишней утончённости»: почему российский Т-72 на Западе назвали лучшим танком в мире

Американский журнал The National Interest назвал российский танк Т-72 лучшим в мире по совокупности характеристик. Как отмечает издание, среди всех существующих бронемашин именно российский танк показывает себя наиболее эффективно в бою. Т-72 служит в армии России с 1973 года. За это время машина многократно модернизировалась и улучшалась. Самой современной версией является Т-72Б3М, который активно применяется в зоне СВО. Танк оснащается современной электроникой, защитными комплексами и другими улучшенными системами. По словам экспертов, заложенные в Т-72 простота, надёжность и модернизационный потенциал помогут продлить срок эксплуатации машины ещё на несколько десятилетий.
«Т-72, несмотря на беспилотники и другие трудности, помогает одерживать победу в российско-украинском конфликте. Делается это без излишней утончённости. Но свою задачу он выполняет. Вот почему сегодня это лучший танк в мире», — заявили американские журналисты.
Как отмечает издание, среди всех существующих основных боевых танков (ОБТ) именно российский Т-72 показывает себя наиболее эффективно на реальном поле боя, доказывая свою пригодность для ведения полномасштабных затяжных боевых действий.
«В современных зонах боевых действий дело не только в том, у кого больше огневой мощи или толще броня. Дело в том, какие платформы способны противостоять роям беспилотников, высокоточному оружию и высоким темпам истощения. Иными словами, живучесть важнее передовых технологий», — говорится в публикации TNI.
Принцип технологической достаточности.
В The National Interest обращают внимание, что при составлении рейтинга руководствовались не только сухими характеристиками боевых машин, но и результатами эксплуатации.
Как подчёркивают авторы публикации, условия применения бронетехники на современном поле боя значительно изменились.
Появление дронов, противотанковых ракет и других высокоточных средств поражения поставило на первый план не технологичность техники, а её способность адаптироваться к новым реалиям боевых действий.
«Лучшие танки — это те, которые действительно участвуют в боевых действиях, удерживают позиции и продолжают сражаться. Выживаемость, адаптивность и простота ремонта зачастую важнее новейшей электроники или самого современного корпуса. Если танк неэффективен в тяжёлых условиях или его нельзя быстро заменить, он долго не протянет в современных войнах», — констатирует TNI.
Как отметил в беседе с RT военный обозреватель Александр Зимовский, с точки зрения логики войны на истощение, акцент на живучесть, простоту и стоимость абсолютно рационален.
«Высокотехнологичные платформы, насыщенные электроникой, уязвимы для средств РЭБ и требуют длительного ремонта в заводских условиях. Т-72, напротив, спроектирован по принципу “предельной технологической достаточности”. Это позволяет восстанавливать машину в полевых условиях силами экипажа и ремонтных бригад», — обратил внимание эксперт.
Именно по этой причине военные отдают предпочтение проверенной временем технике, а не танкам-демонстраторам технологий, указывает TNI.
«На реальных полях сражений зачастую более предпочтительны такие платформы, как Т-72 и M1 Abrams — надёжные, модернизируемые и проверенные в бою танки. Живучесть, простота ремонта и масштабы производства становятся всё более важными факторами, чем стелс-покрытия и цифровое управление огнём», — заявили в издании.
Кроме того, по мнению американских журналистов, некоторые из зарубежных ОБТ не обладают необходимой универсальностью и созданы для применения на конкретном театре военных действий. В особенности это касается израильского танка Merkava и южнокорейского K2 Black Panther.
Больше всего критики получил британский Challenger. Как пишет The National Interest, попав на настоящий фронт, эти танки не оправдали надежд и показали сомнительную эффективность.
Танк Challenger 2.
«Challenger слишком тяжелы и застревают в мягком грунте на полях сражений на Украине. Несмотря на то, что эти ОБТ успешно применялись в Боснии и Ираке.., они не сталкивались с практически равным по силе противником, таким как Россия… Другими словами, этот танк крайне переоценён», — подводит черту TNI.
Как обратил внимание в разговоре с RT кандидат военных наук Сергей Суворов, российский Т-72 является сбалансированной боевой машиной, обладающей всеми необходимыми качествами.
«Любая боевая машина, будь то танк, БТР, БМП, характеризуется сочетанием показателей боевой эффективности. Т-72, в отличие от Abrams и Leopard, обладает оптимальным сочетанием массы, огневой мощи и защищённости. В этом его главное преимущество», — отметил эксперт.
Легенда танкостроения.
Напомним, танк Т-72 «Урал» был принят на вооружение армии СССР в 1973 году. Машина разрабатывалась «Уралвагонзаводом» под руководством Леонида Карцева — одного из главных отечественных инженеров-танкостроителей.
Предполагалось, что новый танк станет продолжением идей Т-62 и Т-64, при этом будет обладать более низкой стоимостью.
От своих собратьев «Урал» отличался в том числе и механизированной боеукладкой — установленный в танк автомат заряжания (АЗ) позволял сократить время перезарядки нового 125-мм орудия. В дальнейшем аналогичные системы стали устанавливаться на все отечественные ОБТ.
Как сообщается в исторических материалах Музея Победы, первое боевое крещение Т-72 получил во время сирийско-израильской войны в 1982 году, где показал «полное превосходство над танками противника».
В дальнейшем эти машины принимали участие во множестве конфликтов по всему миру. Кроме того, «Уралы» производились и модернизировались за пределами России — в общей сложности было выпущено около 30 тыс. Т-72 в различных модификациях, из которых свыше 20 тыс. произвёл «Уралвагонзавод».
На его базе были также созданы тяжёлые огнемётные системы (ТОС) «Буратино» и «Солнцепёк», мостоукладчик МТУ-72, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 и инженерная машина разграждения ИМР-2.
Танк Т-72.
Как отмечают в Минобороны России, благодаря своим качествам «Урал» — это легендарная боевая машина.
«Т-72 стал настоящей легендой танкостроения и был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самая массовая боевая машина в своей категории. Но уже тогда — на этапе создания — в конструкцию танка были заложены возможности для глубокой модернизации», — подчёркивают в МО РФ.
На данный момент самой современной модификацией является Т-72Б3М. По данным российского Минобороны, среди прочего танк получил новый двигатель B-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил, решетчатые противокумулятивные экраны и динамическую защиту «Реликт», что «значительно повысило живучесть и эффективность применения бронемашины».
Танкист группировки войск «Центр» готовит танк Т-72Б3 к бою.
Не менее важны и изменения в «начинке» танка. В Т-72Б3М появился многоканальный прицельный комплекс наводчика «Сосна-У» с автоматом сопровождения целей и тепловизором, позволяющим обнаруживать цели на дистанции до 5 км.
«Обновлённая система управления огнём автоматизирует процесс подготовки выстрела и значительно повышает точность стрельбы. Также танк получил модернизированную 125-мм пушку с улучшенной баллистикой и ряд других новшеств», — сообщает Минобороны России.
Ещё повоюет.
Танки семейства Т-72 наравне с Т-90 и Т-80 применяются в зоне СВО и успешно выполняют поставленные боевые задачи.
В частности, экипажи танкистов уничтожают пункты управления БПЛА противника, технику, поддерживают штурмовые подразделения ВС РФ и даже наносят артиллерийские удары.
Боевая работа экипажа танка Т-90М «Прорыв».
На этом фоне эксперты подчёркивают, что расхожее мнение о моральном устаревании танков как класса техники разбивается о реалии современной войны.
Александр Зимовский отметил, что современный танк остаётся одним из ключевых элементов сухопутных войск.
«Дроны лишь изменили условия, но не отменили потребность в бронированной огневой платформе, способной действовать в прямой видимости при поддержке пехоты. Более того, именно массовые, ремонтопригодные танки вроде Т-72 позволяют сохранять наступательный потенциал в войне на истощение, где высокотехнологичные, но редкие образцы быстро выбывают», — констатировал эксперт.
Между тем, по мнению Сергея Суворова, семейство Т-72 ещё долгое время сможет нести службу в рядах ВС РФ и продолжит модернизироваться. «Танки этого типа будут использоваться в российской и зарубежных армиях ещё порядка 20 лет. Модернизация, вероятно, пойдёт в направлении защиты от БПЛА — будут разрабатываться новые средства защиты, обнаружения и поражения беспилотников», — предположил Суворов.
Схожей точки зрения придерживается и Александр Зимовский. По его словам, заложенный изначально в Т-72 модернизационный потенциал позволит танку ещё продолжительное время полностью соответствовать запросам российской армии.
«Боевой опыт СВО демонстрирует огромный эволюционный потенциал Т-72. При сохранении имеющихся производственных мощностей он способен эффективно выполнять задачи в условиях затяжного вооружённого конфликта как минимум до 2036 года», — резюмировал эксперт.