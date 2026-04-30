Ирландский журналист Чейз Боуз с иронией отреагировал на высказывания посла Украины в Лондоне и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного о своём сыне, которого в действительности у дипломата нет.
«“Героический” бывший лидер армии диктатора Зеленского Залужный (который привёл ВСУ к самым крупным поражениям) обещает, что его сын и сын его сына вернут все территории. Проблема в том, что у него нет сыновей», — обратил внимание корреспондент на своей странице в социальной сети Х*.
Боуз отметил, что Залужный имеет двух дочерей, которые вместе с его женой находятся в Лондоне. При этом, по словам журналиста, семья экс-главкома ВСУ живёт в роскоши.
Ранее Валерий Залужный заявил, что заставит сына поклясться, что тот вернёт территории, неподконтрольные киевскому режиму.
Напомним, в конце посол Украины в Британии опозорился в ходе своего выступления на форуме в Лондоне из-за уровня английского языка. Читая текст с листа по слогам, дипломат сделал много ошибок и периодически запинался.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.