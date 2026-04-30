Роструд: принятие душа может входить в рабочее время некоторых сотрудников

В России в рабочее время отдельных категорий сотрудников может входить принятие душа, сообщили в Роструде.
По информации РИА Новости, такая процедура разрешена, если это предусмотрено требованиями охраны труда и условиями.
«Согласно данным ведомства, в инструкции по охране труда для отдельных работников прямо предусмотрено, что после смены им необходимо принять душ: процедура считается частью их обязанностей и должна входить в рабочее время», — передаёт агентство.
Уточняется, что речь идёт о сотрудниках, работающих, например, с вредными веществами, при высоких температурах или в сильно загрязнённых местах.
Юрист Илья Русяев ранее заявил, что сотрудник во время обеденного перерыва вправе покинуть рабочее место, заняться личными делами и не отвечать на рабочие звонки.
Кроме того, он рассказал о праве работника на компенсацию за сокращение времени обеда.