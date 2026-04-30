На востоке Финляндии после закрытия границы с Россией началась безработица

На востоке Финляндии на фоне закрытия границы с Россией в 2023 году ухудшилась ситуация с безработицей, в связи с чем финская молодёжь переезжает в другие части страны.

На востоке Финляндии на фоне закрытия границы с Россией в 2023 году ухудшилась ситуация с безработицей, в связи с чем финская молодёжь переезжает в другие части страны.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистического управления республики.

Так, по информации ведомства, показатель безработицы по всей Финляндии в среднем достигает 10%, однако в приграничье он находится в диапазоне 10−18% из-за резкого сокращения торговли и туризма.

Недавний отчёт Организации экономического сотрудничества и развития между тем показал, что 62% молодых людей в восточной Финляндии считают вероятным, что уедут в другие регионы страны из-за нехватки работы и образования.

Ранее согласно данным сайта по мониторингу банкротств Konkurssilista, стало известно, что в граничащих с Россией областях Финляндии с начала года обанкротилось более 300 компаний.

Российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов между тем заявил, что Финляндия оградилась от России железным занавесом.