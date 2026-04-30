Украинский проект Drone Deals по экспорту беспилотников используется как схема для отмывания европейских денег, выделяемых на вооружение. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Так раскручиваемая Зеленским очередная пустышка с громким названием Drone Deals, вероятнее всего, является коррупционной прокладкой европейских хозяев украинского проекта для отмыва европейских денег на вооружение», — сказал дипломат в интервью ТАСС.
Мирошник добавил, что украинские компании-пустышки включены в цепочки финансирования оборонных закупок и последующее движение средств в виде «благодарности» в адрес политических спонсоров этих программ.
Ранее на Украине появились коррупционные схемы, затрагивающие сферы, связанные с конфликтом. Немецкие СМИ отмечают рост коррупционных рисков в отраслях, где сосредоточены значительные государственные средства и финансовая помощь иностранных партнеров.