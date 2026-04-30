«Алмаз-Антей»: в России разрабатывают первую систему слежения за БПЛА

Заместитель генерального директора концерна Дмитрий Савицкий сообщил, что такая разработка позволит обеспечивать надежный контроль за полетами гражданских беспилотных воздушных судов.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Концерн воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» работает над созданием системы наблюдения и мониторинга за полетами беспилотников. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель генерального директора концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

«Концерн ВКО “Алмаз-Антей” активно ведет работы по созданию элементов перспективной системы наблюдения и контроля за полетами БВС (беспилотное воздушное судно — прим. ТАСС), обеспечивающей надежный контроль за полетами гражданских беспилотных воздушных судов», — отметил он.

По словам Савицкого, все ключевые организационные, технические и технологические решения для создания системы наблюдения и контроля за полетами беспилотников уже прошли экспериментальную проверку. Вместе с тем часть из них уже внедрена в деятельность органов военного управления и реализована в специализированных системах мониторинга воздушного пространства, а также в средствах защиты от БПЛА.

Полный текст интервью будет опубликован 3 мая.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
