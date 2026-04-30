Дмитриев прокомментировал слова Трампа о сокращении контингента в Германии

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал черной меткой для канцлера Германии Фридриха Мерца слова президента США Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента в ФРГ.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения своего контингента в Германии.
«Черная метка для барахтающегося Мерца», — прокомментировал Дмитриев в соцсети Х заявление Трампа.
Трамп ранее подверг жесткой критике Мерца за его позицию по Ирану, заявив, что канцлер ФРГ совершенно не понимает, о чем говорит.