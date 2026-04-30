Путин высказался о предстоящих выборах в Чечне

Президент РФ Владимир Путин надеется, что чеченцы снова проголосуют за Рамзана Кадырова на выборах главы региона в 2026 году.
«Скоро очередной выборный период. Надеюсь, что жители республики поддержат вас», — отметил российский лидер в рамках встречи с Кадыровым в Кремле.
Путин в разговоре с Кадыровым подчеркнул, что верит в него, и указал на кардинальные положительные изменения в Чечне при нем.
Со своей стороны, Кадыров заверил Путина, что готов пойти на новый срок.
В 2025 году Кадыров признавался, что он «сыт по горло властью». Тогда же глава Чечни отметил, что готов пойти выборы, только если президент РФ предложит и народ его поддержит.
В рамках встречи Путин и Кадыров также обсудили проблему доступности дошкольных учреждений. Тогда российский президент поручил разобраться с вопросом.