Михаил Котюков: Мы должны делать максимально возможное для того, чтобы развитие ощущалось во всех территориях Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске состоялся отчетно-программный форум партии «Единая Россия» «Есть результат!». Участие в нем приняли представители всех местных отделений, руководители исполнительной и законодательной власти, общественники, ветераны СВО.
Форум завершил работу выездных групп, которые в апреле работали в разных территориях региона, по таким направлениям как здравоохранение, образование, культура, благоустройство, сельское хозяйство, спорт, социальная поддержка, кадры для края, ЖКХ, развитие Арктики, помощь участникам СВО и их близким. Партийные активисты, депутаты и руководители округов вместе с жителями обсудили итоги народной программы, с которой партия выходила на выборы в 2021 году. Документ был сформирован на основе предложений жителей Красноярского края. От людей поступило более 40 тысяч инициатив.
Михаил Котюков, губернатор Красноярского края, секретарь Красноярского регионального отделения партии: «Защита. Забота. Ответственность — этим девизом мы руководствуемся в своей работе. За пять лет построили и отремонтировали более 2 600 объектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, благоустройства. Депутаты краевого парламента приняли 821 социально важный законопроект. Доходы края выросли практически вдвое, при этом здравоохранение, образование, социальная политика — это почти 60% нашего бюджета. Сейчас приступаем к формированию следующего программного документа и каждый, кто пойдёт сегодня к избирателям, должен быть в прямом контакте с людьми, должен знать и чётко понимать болевые точки территорий. Основываясь на наказы людей, народная программа станет рабочим планом для Красноярского края».
Форум стал платформой для обсуждения первых инициатив, поступивших от жителей Красноярского края в ходе визитов в территории рабочих групп. Людей волнуют поддержка семей с детьми, развитие инфраструктуры, вопросы экологии, доступ к качественной медицине, образованию, социальным услугам.
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Додатко отметил, что партия продолжит сбор наказов от жителей: «От “Единой России”, как от партии власти, жители ждут информации и отчета о проделанной работе. Мы продолжим встречи в трудовых коллективах, с нашими избирателями, в приемных партии на местах, чтобы рассказать об итогах, а самое главное — сформировать перечень наказов и поручений на следующую пятилетку».
Прием предложений для формирования народной программы на следующий пятилетний цикл продолжается на сайте естьрезультат.рф. Все инициативы будут проанализированы и учтены в федеральной и региональной программах.
В ходе работы форума Михаил Котюков вручил руководителю краевого партийного гуманитарного центра Инне Рычковой знак ЛНР «За гуманитарную помощь».
Для справки:
Основные итоги реализации народной программы «Единой России»:
За пять лет в социальной сфере края существенно укреплена инфраструктура. В здравоохранении построены и модернизированы сотни объектов первичного звена, поставлено более 14 тысяч единиц медицинского оборудования. В образовании за 2019−2025 годы построены 34 школы и 34 детских сада. До конца 2028 года планируется построить ещё не менее 28 школ и 8 детских садов, идет большая программа капитального ремонта. В культуре построено, отремонтировано и реконструировано 89 зданий. В спорте появляются новые объекты, площадки, крытые конструкции. Особое место занимает поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. В крае действует региональная программа «Защитники Отечества»: 10 направлений, 97 мероприятий, более 40 мер поддержки. В сфере АПК завершена реализация 29 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций за пятилетний период 16518,1 млн рублей. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства края увеличилась в 2 раза с 35 160,9 рублей в 2021 году до 68 219 рублей в 2025 году. За период 2021- 2025 годов отремонтировано 1,2 тыс. км региональных и 1,7 тыс. км местных автомобильных дорог, приведено в нормативное состояние 2,5 тыс. пог. м. искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения. В целях улучшения качества питьевой воды построено 26 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, благодаря чему, в 25 населенных пунктах края порядка 125 тыс. человек получили возможность технологического присоединения к централизованной системе водоснабжения. Протяженность сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт более 850 км. С 2021 по 2025 годы расселено 352,31 тыс. кв. м непригодного для проживания жилищного фонда, переселено 21,07 тыс. человек. Общий объем ввода жилья в 2021 — 2025 годах составил более 7 тыс. кв. метров. Привели в порядок 385 общественных пространств и 540 дворов.