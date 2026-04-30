Эксперт Липовой: Финляндия будет законной целью при ввозе ядерного оружия

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» подчеркнул, что руководство НАТО старается втянуть страну в ненужную ей гонку вооружений.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ядерное оружие на территории Финляндии сделает республику законной целью для ракетных войск стратегического назначения ВС РФ. Такое мнение ТАСС выразил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

«Подобные идеи в Финляндии являются полностью политизированными. Якобы ядерное оружие необходимо на случай угрозы войны. Это очень хитрая формулировка, за которой стоит, что они в любой момент могут применить ядерные боеприпасы. Натовское руководство сейчас старается втянуть Финляндию в ненужную ей гонку вооружений, сделав ее законной целью для наших Ракетных войск стратегического назначения», — сказал он.

Липовой подчеркнул, что подобные предложения со стороны министерства обороны Финляндии говорят об отсутствии исторической памяти у военно-политического руководства республики.

«Они забыли, чем заканчивается вооруженные выпады в сторону Советского Союза и, соответственно, России. Но, если они будут настаивать, то мы им очень быстро об этом напомним», — добавил он.

23 апреля стало известно, что министерство обороны Финляндии заявило о внесении правительством страны в парламент республики предложения разрешить ввозить в страну и хранить на ее территории ядерное оружие.

