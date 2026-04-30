Посол предупредил о непредсказуемой ситуации для россиян на французской границе

Ситуация на французской границе для россиян может быть непредсказуемой, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.
Речь, по его словам, идёт в том числе о проблемах на паспортном контроле и таможне. Кроме того, российским гражданам могут быть предъявлены претензии по количеству вывозимых вещей из Франции в Россию.
«Достаточно непредсказуемая может возникать ситуация при пересечении французской границы», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее россиян предупредили о подаче документов на «шенген» минимум за месяц.
В посольстве Франции между тем рассказали, какие визы выдают россиянам для турпоездок.