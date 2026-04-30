МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Неверные решения премьер-министра Великобритании Кира Стармера в энергетической политике привели британцев к пустым полкам в магазинах, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Издание Independent предупреждает о пустых полках супермаркетов в Великобритании — как раз в тот момент, когда энергетический кризис надвигается точно по расписанию, а следующий шок в Великобритании ожидается через две недели. Неправильные решения Стармера в энергетической сфере привели к пустым полкам», — написал Дмитриев в соцсети Х.
Ранее Дмитриев заявлял, что протесты из-за роста цен на топливо в Великобритании и Евросоюзе только начинаются, это последствия неверного решения — отказа от российских энергоресурсов и ядерной энергии.