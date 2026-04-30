США закупят запчасти для винтовок, переданных Украине

РИА Новости: США ищут подрядчиков для ремонта переданных ВСУ винтовок.

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Государственный департамент США ищет подрядчиков для поставки запасных частей и сервисных комплектов для штурмовых и снайперских винтовок, ранее переданных украинским правоохранителям, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы Соединенных Штатов.

Запрос опубликовало бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков и правоохранительной деятельности (INL) государственного департамента США.

«Правоохранительные партнеры обратились к INL с просьбой о содействии в закупке оборудования для технического обслуживания оружейных платформ M4 и калибра 308 на всей территории Украины», — говорится в документе.

В перечень вошли более 5 тысяч комплектов ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) для карабинов M4A1, комплекты сменных стволов и затворных групп для снайперских винтовок Barrett MRAD и Accuracy International AXMC калибра 308, а также наборы для чистки оружия, разузнало агентство.

Согласно условиям закупки, все компоненты должны быть новыми и поставляться непосредственно от производителей: использование неоригинальных деталей запрещено, следует из документов. Поставка должна быть проведена в течение 180 дней после заключения контракта, уточняется в документах.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО «играют с огнем», поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше