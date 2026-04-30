Экс-замдиректора «Калашникова» Белякова обвинили в хищении

Бывшему заместителю директора концерна «Калашников» по закупкам и логистике Сергею Белякову предъявлено обвинение в хищении при поставках из Китая разгрузочных жилетов в рамках гособоронзаказа.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Ущерб концерну “Калашников” составил более 213 млн рублей», — передаёт агентство.
Отмечается, что по делу допрошены ключевые свидетели, ожидаются результаты экспертиз. Беляков, в свою очередь, вину не признаёт и считает сделку с КНР обоснованной.
