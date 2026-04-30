Экс-замдиректора «Калашникова» Белякова обвинили в хищении

Бывшему заместителю директора концерна «Калашников» по закупкам и логистике Сергею Белякову предъявлено обвинение в хищении при поставках из Китая разгрузочных жилетов в рамках гособоронзаказа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Ущерб концерну “Калашников” составил более 213 млн рублей», — передаёт агентство.

Отмечается, что по делу допрошены ключевые свидетели, ожидаются результаты экспертиз. Беляков, в свою очередь, вину не признаёт и считает сделку с КНР обоснованной.

Ранее Московский городской суд признал законным приговор бывшему генеральному директору ГК «Пикет» Андрею Есипову.

В ноябре 2025 года сообщалось, что суд в Москве вынес приговор Есипову по делу о хищении 2,4 млрд рублей.