ТАСС: в ВСУ в страхе попасть на фронт скрывают количество погибших

ДОНЕЦК, 30. /ТАСС/. Младшие командиры трех бригад и двух полков ВСУ в Запорожской запретили подчиненным подавать высшему командованию реальную информацию о количестве погибших и раненых в Запорожской области из страха самим оказаться на фронте. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.