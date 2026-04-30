ТАСС: в ВСУ в страхе попасть на фронт скрывают количество погибших

ДОНЕЦК, 30. /ТАСС/. Младшие командиры трех бригад и двух полков ВСУ в Запорожской запретили подчиненным подавать высшему командованию реальную информацию о количестве погибших и раненых в Запорожской области из страха самим оказаться на фронте. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
«Младшие командиры 82-й, 92-й отдельных штурмовых бригадах ВСУ, 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также 225-го и 475-го полков запретили подчиненным светить реальные цифры по погибшим и раненым на фронте. Причина — риск самим оказаться на фронте», — сообщили в силовых структурах.
По данным силовиков, в подразделениях приказано «размазывать» потери на недели вперед, выдавать их порционно.