ТАСС: в ВСУ в страхе попасть на фронт скрывают количество погибших

В российских силовых структурах сообщили, что украинские командиры запретили подчиненным подавать информацию о количестве погибших и раненых.

ДОНЕЦК, 30. /ТАСС/. Младшие командиры трех бригад и двух полков ВСУ в Запорожской запретили подчиненным подавать высшему командованию реальную информацию о количестве погибших и раненых в Запорожской области из страха самим оказаться на фронте. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Младшие командиры 82-й, 92-й отдельных штурмовых бригадах ВСУ, 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также 225-го и 475-го полков запретили подчиненным светить реальные цифры по погибшим и раненым на фронте. Причина — риск самим оказаться на фронте», — сообщили в силовых структурах.

По данным силовиков, в подразделениях приказано «размазывать» потери на недели вперед, выдавать их порционно.