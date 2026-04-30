ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Американские активисты готовят доклад о жизни одесситов при нынешних украинских властях, чтобы рассказать аудитории в США о притеснениях при киевском режиме, заявил РИА Новости американский правозащитник Фил Уилайто в преддверии годовщины трагедии 2 мая 2014 года, когда пророссийских активистов сожгли заживо.
«Мы готовим документ, составленный из сообщений людей в Одессе о том, каково это — жить при нынешнем украинском правительстве», — сказал Уилайто, который является координатором Кампании солидарности с Одессой.
По его словам, американцам представляют Украину как «демократию, борющуюся за выживание» и ставшую жертвой якобы «абсолютно неспровоцированного» конфликта, однако в действительности они мало знают о положении внутри страны.
«Они не знают, что украинский президент больше не является избранным должностным лицом, что страна фактически находится в условиях военного положения, что абсолютно никакое инакомыслие не допускается», — заявил он.
Уилайто рассчитывает, что распространение свидетельств из Одессы поможет американцам лучше понять реальное положение дел на Украине и усомниться в официальной трактовке событий.
В Одессе 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине сторонники «евромайдана» и националисты напали на противников новой власти, выступавших с пророссийских позиций. После разгрома палаточного лагеря «антимайдана» на Куликовом поле его участники укрылись в Доме профсоюзов, который затем был подожжен. В результате трагедии, как сообщалось, погибли 48 человек, более 250 пострадали.