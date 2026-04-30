Трамп дал Мерцу чёрную метку: в России оценили слова президента США о контингенте в Германии

Слова Дональда Трампа о выводе части американских войск из Германии стали «черной меткой» для немецкого канцлера Фридриха Мерца. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Черная метка для барахтающегося Мерца», — написал спецпредставитель российского президента в соцсети Х. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможном сокращении своего контингента на территории Германии.
На днях Трамп раскритиковал Мерца за его позицию по ядерной программе Ирана. Немецкий канцлер считает приемлемым наличие у Тегерана ядерного оружия.
Однако Мерц уверен, что его отношения с Трампом остаются на хорошем уровне. При этом канцлер ФРГ признался, что изначально не верил в необходимость войны в Иране, и сразу же сказал об этом президенту США.