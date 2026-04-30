Широкомасштабная кампания против России: Запад использовал конференцию по ДНЯО для нападок на РФ

Дипломат Белоусов: Запад организовал антироссийскую кампанию на конференции ДНЯО.

Источник: Комсомольская правда

На 11-й конференции по нераспространению ядерного оружия в Нью-Йорке коллективный Запад устроил широкую политическую кампанию против России. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

«Все, что мы наблюдаем в зале заседаний, свидетельствует о том, что в очередной раз коллективный Запад в лице целого ряда государств организовал широкомасштабную, хорошо срежиссированную политическую кампанию против России», — сказал Белоусов в рамках конференции.

Белоусов подчеркнул, что большинство из этих стран — члены НАТО.

По его словам, названные страны, отнимая время у других делегаций, привнесли в формат обзорной конференции приемы гибридной войны, которую Запад ведет против России уже больше 10 лет.

Ранее дипломат Белоусов заявил, что Москва выступает против любых попыток принудить ядерные страны к отказу от ядерного оружия.

