Широкомасштабная кампания против России: Запад использовал конференцию по ДНЯО для нападок на РФ

На 11-й конференции по нераспространению ядерного оружия в Нью-Йорке коллективный Запад устроил широкую политическую кампанию против России. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
Белоусов подчеркнул, что большинство из этих стран — члены НАТО.
По его словам, названные страны, отнимая время у других делегаций, привнесли в формат обзорной конференции приемы гибридной войны, которую Запад ведет против России уже больше 10 лет.
Ранее дипломат Белоусов заявил, что Москва выступает против любых попыток принудить ядерные страны к отказу от ядерного оружия.