Издевки и подколы: встреча Трампа и короля Карла привела к скандалу

«Британский монарх сделал много тонких намеков и тонких издевок в сторону Трампа. Например, он вспоминал Великую хартию вольностей (Magna Carta), на основе которой была построена американская система сдержек и противовесов, в рамках которой полномочия президента ограничены. Это был очевидный намек в отношении Трампа, который сейчас как раз пытается эти самые полномочия расширить, а демократы ему не дают это сделать. Карл III много говорил о том, что надо поддерживать НАТО и Украину, это тоже произносилось в пику нынешней политики Трампа. Он вспоминал, как служил в Королевском флоте Британии. Я думаю, это воспоминание тоже было не случайным, поскольку Трамп не так давно жестко проходился по британскому флоту», — перечислил политолог.