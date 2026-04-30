Издевки и подколы: встреча Трампа и короля Карла привела к скандалу

Напомним, король Карл III и королева Камилла прибыли с четырехдневным визитом в США 27 апреля. Во время выступления британский монарх пошутил по поводу сожжения Белого дома британцами в 1814 году. Он назвал инцидент «попыткой перепланировки» и сравнил с реновацией восточного крыла здания, которую начал Трамп.
Дудаков, комментируя этот инцидент, отметил, что в речи Карла III, несмотря на его дружелюбный тон, было много различных издевок.
«Британский монарх сделал много тонких намеков и тонких издевок в сторону Трампа. Например, он вспоминал Великую хартию вольностей (Magna Carta), на основе которой была построена американская система сдержек и противовесов, в рамках которой полномочия президента ограничены. Это был очевидный намек в отношении Трампа, который сейчас как раз пытается эти самые полномочия расширить, а демократы ему не дают это сделать. Карл III много говорил о том, что надо поддерживать НАТО и Украину, это тоже произносилось в пику нынешней политики Трампа. Он вспоминал, как служил в Королевском флоте Британии. Я думаю, это воспоминание тоже было не случайным, поскольку Трамп не так давно жестко проходился по британскому флоту», — перечислил политолог.
Дудаков отметил, что Трамп, наверняка, понял все намеки и издевки британского монарха.
«Британцы ведут себя таким образом потому, что полагают, что Трампа они уже пересидели. То есть осталось полгода до выборов в Конгресс, победят, скорее всего, демократы. Поэтому сейчас они публично подтрунивают над Трампом, считают, что им ничего за это не будет. При этом выступление Карла III я бы рассматривал скорее в адрес американского политического класса в целом», — пояснил эксперт.
Ранее стало известно, что встреча Трампа и короля Карла закончилась скандалом.