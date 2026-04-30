Трамп «переименовал» Ормузский пролив в «Пролив Трампа»

Президент США Дональд Трамп «переименовал» Ормузский пролив в «Пролив Трампа».

Пост с соответствующим названием географического объекта политик опубликовал в соцсети Truth Social.

В СЕНТКОМ ранее заявили, что США продолжают блокаду Ормузского пролива.

Политолог-американист Малек Дудаков между тем выразил мнение, что морская блокада Ормузского пролива не позволит США одержать победу в конфликте с Ираном.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
