Соцфонд: средний размер пенсии работающих россиян превысил 23,4 тысячи рублей

Средний размер пенсии работающих россиян в марте 2026 года составил более 23,4 тыс. рублей.

Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, передаёт РИА Новости.

Так, по состоянию на 1 марта 2026 года пенсия работающих граждан составляла 23 461 рублей. В аналогичный период 2025 года работающие пенсионеры получали около 20 972 рублей.

Ранее стало известно, что Чукотка лидирует по размеру средней пенсии в России.

Также в Минтруде заявили об отсутствии планов нового повышения пенсионного возраста.