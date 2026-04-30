Соцфонд: средний размер пенсии работающих россиян превысил 23,4 тысячи рублей

Средний размер пенсии работающих россиян в марте 2026 года составил более 23,4 тыс. рублей.
Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, передаёт РИА Новости.
Так, по состоянию на 1 марта 2026 года пенсия работающих граждан составляла 23 461 рублей. В аналогичный период 2025 года работающие пенсионеры получали около 20 972 рублей.
