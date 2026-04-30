Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: один из американских авианосцев в ближайшие дни покинет Ближний Восток

Авианосец USS Gerald R. Ford покинет Ближний Восток и отправится домой в ближайшие дни, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам официальных лиц США, возвращение корабля в порт приписки в Вирджинии ожидается в середине мая. Всего развертывание длилось более 10 месяцев, что стало рекордом для современных американских авианосцев.

Уход USS Gerald R. Ford из Красного моря приведет к потере значительной огневой мощи региональной группировки, отмечает издание. На Ближнем Востоке остаются еще два авианосца — USS George H.W. Bush и USS Abraham Lincoln, которые продолжают обеспечивать морскую блокаду Ирана в Аравийском море.

За время похода USS Gerald R. Ford успел принять участие в операциях в Карибском бассейне против Венесуэлы, а затем был переброшен на Ближний Восток. После возвращения кораблю потребуется капитальный ремонт.

