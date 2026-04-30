Россиянам объяснили, как человеку с инвалидностью заказать социальное такси

Социальное такси представляет собой специально оборудованный автомобиль для перевозки граждан с ограниченными возможностями здоровья (в основном маломобильных) к социально значимым объектам.
Об этом рассказал в беседе с RT Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.
«Услуга соцтакси есть в большинстве субъектов Российской Федерации. Отмечу: на территории России нет федерального закона, который регулировал бы работу соцтакси, только региональные», — объяснил собеседник RT.
Для того чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо узнать, доступна ли она пользователю в его регионе — это можно сделать в органах социальной защиты района либо в МФЦ, посоветовал Машаров.
Далее он порекомендовал собрать пакет документов (обычно требуют паспорт, справку об инвалидности (МСЭ), индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА), документ о регистрации и заявление).
«Отнести пакет документов в орган соцзащиты района либо в МФЦ, оформить заявку на поездку (можно сделать по телефону диспетчерской службы, через специальное мобильное приложение или на региональном сайте услуги). Обращаю внимание: такси нужно заказывать заранее», — подчеркнул эксперт.
